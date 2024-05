POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall

Aerzen (ots) - Am Mittwoch (08.05.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Hauptstraße in Reher Zutritt in die Erdgeschosswohnung einer 81-jährigen Frau. Nach jetzigen Erkenntnissen gelangte der unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür in die Wohnung und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Bereich. Anschließend entfernen sich der Täter in unbekannte Richtung. ...

