Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung auf Tankstelle mit Schusswaffe

Hessisch Oldendorf (ots)

Am 13.07.2023 gegen 14:44 Uhr kam es in der Shell-Tankstelle in der Welseder Straße 47 in 31840 Hessisch Oldendorf zu einer räuberischen Erpressung mit einer Schusswaffe. Der bislang unbekannte männliche Beschuldigte betrat den Geschäftsraum und gab dort Leergut ab. Kurz danach erschien er erneut in der Tankstelle und forderte den Mitarbeiter auf, ihm das gesamte Geld aus der Kasse auszuhändigen. Dazu zeigte er diesem eine in seinem Hosenbund steckende Pistole.

Nachdem er das Bargeld erlangte, verließ der Beschuldigte die Örtlichkeit und flüchtete mit einem mitgebrachten schwarzen Damenrad, an welchem zwei Körbe (am Lenkrad und am Gepäckträger) angebracht waren, in unbekannte Richtung. Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Blaue Jeanshose - Dunkle Halbschuhe - Grau oder olivfarbenes Polo-Shirt mit schwarzen Querstreifen - Karierte Schiebermütze bei Tatbegehung - Weißer Rundbart - Brille - Helle Hautfarbe - Männlich - Ca. 60 Jahre alt - Kräftige Statue

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell