Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach der 11-jährigen Lea Sofie Möbius

Hameln (ots)

Die 11-jährige Lea Sofie Möbius aus Hameln ist seit dem 21.07.2021 aus einer Jugendeinrichtung in Hameln abgängig. Bereits am 19.07.2021 war Lea von zu Hause abgängig. Am nächsten Tag konnte die 11-Jährige jedoch am Bahnhof in Bad Pyrmont aufgefunden und vorübergehend in die Jugendhilfeeinrichtung gebracht werden. Nun ist sie von dort verschwunden. Aufgrund des Alters von Lea sowie der Dauer, seitdem sie vermisst wird, bittet die Polizei um Hinweise, wo sich Lea aufhält. Lea ist 1,40m groß, schlank, sie hat braune Augen und schulterlange, honigblond/orange Haare (s. Foto). Bekleidet ist Lea mit einer schwarzen Jogginghose von Adidas, einem schwarzen Pullover mit weißer Nike-Aufschrift und weißen Schuhen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat Lea Kontakte in Hameln und Bad Pyrmont. Polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea werden rund um die Uhr bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 (oder bei jeder anderen Polizeidienststelle) entgegengenommen.

