Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Aaliyah-Tishané SULJAJ

Hameln/Hannover/Lehrte (ots)

Die Jugendliche ist seit dem 29.03.2021 wiederholt aus einer Jugendeinrichtung in Hameln abgängig. Letztmalig wurde sie ca. vierzehn Tage danach noch im Bereich Hameln gesehen. Seitdem gibt es keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Aaliyah. Aufgrund des Alters von Aaliyah sowie der Dauer, seitdem sie vermisst wird, bittet die Polizei um Hinweise, wo sich Aaliyah aufhält.

Aaliyah ist sehr schlank. Sie hat ein südländisches Aussehen, mit dunklen Augen und langen, schwarzen, lockigen Haaren. (s. Foto)

Neben Kontakten in Hameln, soll Aaliyah Freunde in ihrer Heimatstadt Lehrte und in Hannover haben. Polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden rund um die Uhr bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 (oder bei jeder anderen Polizeidienststelle) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell