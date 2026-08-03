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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl auf einer Baustelle am Bahnhof Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Zwischen dem 31.07.2026, 13:00 Uhr, und dem 03.08.2026, 07:00 Uhr, wurden auf einer Baustelle Am Bahnhof Hoheneggelsen in der Straße Am Bahnhof in 31185 Söhlde mehrere Baucontainer sowie ein Radlader aufgebrochen bzw. beschädigt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch die Täter kein Diebesgut erlangt. Der Gesamtschaden an den Baucontainern und dem Radlader beläuft ersten Schätzungen nach auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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