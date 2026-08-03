Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trotz bestehendem Fahrverbot mit dem Pkw unterwegs

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 03.08.2026, gegen 11:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth eine Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw im Schlangenweg in 31167 Bockenem unterwegs war.

Im Rahmen der Überprüfung des 58-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diesen derzeit ein sechsmonatiges Fahrverbot besteht. Aufgrund dessen hätte der Hildesheimer seinen Pkw nicht führen dürfen.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Fahrens trotz bestehendem Fahrverbots gem. § 21 StVG ermittelt. Weiterhin ist der 58-Jährige bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten.

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