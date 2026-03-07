POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Harsum (jb) Am 06.03.26, zwischen 12.30 Uhr und 12:45 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Zeiss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Parkvorgang beschädigte der Unbekannte einen geparkten Renault eines Algermisseners. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden ...

