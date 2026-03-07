PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (bub) - Am 06.03.2026, in der Zeit von 12:30 - 12:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Carl-Zeiss-Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen dort geparkten Renault Captur in schwarz. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

