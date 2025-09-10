Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Kind

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Sarstedt (weh) - Seit dem 10.09.2025 wird die 12-jährige Mira vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 06:45 Uhr an der Bushaltestelle in der Giebelstiegstraße in Sarstedt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit einer schwarzen Sweatshirtjacke, einem blauen Adidas-Sportshirt, einer blauen Jeans mit unten eingenähtem Dreieck und schwarzen Schuhen der Marke Nike (AirForce) bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Wer Mira gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell