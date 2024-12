POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (lud) Im Kerngebiet Lamspringe kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Kennzeichendiebstahl. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Zwischen dem 03.12.2024, 18:00 Uhr und dem 04.12.2024, 06:30 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof in 31195 Lamspringe zum Diebstahl beider Kennzeichenschilder eines dort geparkten VW Kombi. Zeugen, denen ...

