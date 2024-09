POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 16.09.2024, gegen 23:40 Uhr, wurde der Pilot eines Passagierflugzeuges mit einem grünen Laser geblendet. Nach Erhalt dieser Meldung wurde eine Fahndung in dem Bereich, in dem der Laser mit großer Wahrscheinlichkeit eingeschaltet wurde, durchgeführt. Diese verlief negativ. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ein. Die Polizei ...

mehr