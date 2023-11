Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Schon am 09. März dieses Jahres, gegen 15:40 Uhr, soll es an der Bushaltestelle "Godehardikamp" in der Straße Am Popsteihof durch einen bislang unbekannten Mann zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Jungen gekommen sein.

Den Ermittlungen zufolge ist es zwischen dem Kind und dem Unbekannten zu einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf der Mann den Jungen geschlagen haben soll und welcher leichte Verletzungen davontrug. Der Mann soll anschließend in einen Bus gestiegen und weggefahren sein.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Unbekannten führten, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Eventuelle Presseauskünfte im vorliegenden Fall werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell