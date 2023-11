POL-HI: Eigentümer von Pedelec gesucht

Hildesheim (ots) - Algermissen - (jb) Unbekannte beschmierten zwei Schaukästen der Gemeinde Algermissen sowie des CDU-Ortsverbandes mit feindseligen Worten gegen einen Fußballverein. Als Tatzeitraum kommt der 03.11.23, 10.00 Uhr bis 04.11.23, 12.00 Uhr in Betracht. Der Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 Rückfragen bitte an: ...

