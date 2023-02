POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Sti). Am 17.02.2023 ist es in dem Zeitraum von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Während sich die Fahrzeugeigentümerin in dem Supermarkt befunden hat, wurde die Heckscheibe ihres weißen Skoda Citigo beschädigt. Zeugen werden gebeten sich ...

mehr