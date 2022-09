POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Angebliche Polizeibeamte erschlichen sich gestern Nachmittag, 14.09.2022, im Bockfeld und in Ochtersum Zutritt in die Wohnungen von zwei älteren Frauen. In einem Fall wurde dabei Schmuck entwendet. Betroffen war zum einen eine Seniorin aus dem Gallbergstieg. Gegen 14:00 Uhr ...

mehr