POL-HI: Vermisster aus Pflegeheim Freden/Winzenburg weiterhin vermisst

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am Donnerstag, 04.08.2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 21.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten PKW eines 35-jährigen Sarstedters. Der PKW stand in diesem Zeitraum in der Glückaufstraße, Höhe Hausnummer 25. Der Verursacher versuchte vermutlich vor dem PKW des 35-Jährigen einzuparken. Dabei streifte er ihn am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um den ...

mehr