Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Hackenstedt

Hildesheim (ots)

Holle (ms):

Am 17.11.2021 brechen unbekannte Täter zwischen 08.00 h und 18.30 h durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße 6 ein. Sie durchsuchen das Haus und entwenden aus dem Schlafzimmer zwei hochwertige Herrenarmbanduhren der Marke Omega vom Typ Seamaster. Der Wert der ca. 20 Jahre alten Uhren wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Nach der Tat verlassen sie das Haus wieder über die Terrassentür und flüchten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich an die sachbearbeitende Dienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell