POL-HI: Nachtragsmeldung zu vermissten Jugendlichen aus dem Unstrut-Hainich Kreis - Ein Jugendlicher in Hildesheim aufgegriffen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Seit dem 26.06.2021 wurden zwei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren aus einer Einrichtung in Schierschwende in Thüringen vermisst. Der 15-jährige wurde am gestrigen 15.07.2021 nach Zeugenhinweisen durch die Polizei Hildesheim aufgegriffen. Der Aufenthaltsort des 16-jährigen ist weiterhin unbekannt. Die Polizei Thüringen schließt nicht aus, dass auch er sich in Hildesheim aufhalten könnte.

Eine Beschreibung und ein Bild des 16-jährigen ist der aktualisierten Pressemeldung der Thüringer Polizei zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/4970029

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des noch vermissten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mühlhausen unter der Nr. 03601/4510 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

