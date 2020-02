POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Polizeiinspektion Hildesheim

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

DIEKHOLZEN

DIEKHOLZEN - (jpm)Am 05.12.2019 kam es gegen 11:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Diekholzen zu einem Diebstahl von Bargeld zum Nachteil einer 88-jährigen Frau.

Während des Aufenthalts in dem Markt ließ die Dame ihren Einkaufswagen kurz unbeaufsichtigt. Diesen Umstand nutzte ein bisher unbekannter männlicher Täter, um in die Tasche der Frau, die sich am Einkaufswagen befand, zu greifen. Dabei erbeutete der Unbekannte einen niedrigen, vierstelligen Geldbetrag. Die Tathandlung wurde von einer Überwachungskamera erfasst.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass derselbe Täter im Verdacht steht, die Geldbörsen von zwei 73 und 76 Jahre alten Frauen aus deren Taschen in einem Einkaufsmarkt in Alfeld entwendet zu haben. Diese Diebstähle wurden ebenfalls am 05.12.2019, noch vor der Tat in Diekholzen, begangen. Auch dabei wurde der Tatverdächtige von einer Kamera erfasst.

Die Ermittler gehen aufgrund kriminalistischer Erfahrung davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen überörtlich agierenden Täter handelt.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Beschuldigte bisher nicht identifiziert werden.

Das Amtsgericht Hildesheim hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss erlassen, die Abbildung des bisher namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen zu veröffentlichen.

Zur Beschreibung des Mannes liegt folgendes vor:

-Um die 60 Jahre alt

-Kräftige Statur

-Dunkle Schiebermütze

-Hüftlange, dunkle Steppjacke

-Schwarze Hose

-Schwarze Turnschuhe, an der Sohle weiß abgesetzt

-Führte dunkle Umhängetasche mit sich

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

