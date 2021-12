THW LV BW: Tag des Ehrenamts: Zahl der THW-Neueintritte 2021 verdoppelt

THW Landesverband Baden-Württemberg

Tag des Ehrenamts: Zahl der THW-Neueintritte 2021 verdoppelt

"Das freiwillige Engagement unzähliger Menschen ist der Stützpfeiler des ehrenamtlich getragenen Zivil- und Katastrophenschutzes", sagt der Präsident des Technischen Hilfswerks (THW) Gerd Friedsam. Zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember kann das THW mehr als 8.000 Neueintritte im Jahr 2021 verzeichnen. Allein in Baden-Württemberg traten über 1.000 Menschen dem THW bei. Friedsam begrüßte die neuen Helferinnen und Helfer herzlich im THW: "Ich freue mich, dass mehr und mehr Menschen diese verantwortungsvolle Aufgabe annehmen."

Im Jahr 2021 sind bis Ende November 8.253 neue Engagierte dem THW beigetreten. In Baden-Württemberg sind es 1.034 Neueintritte, darunter 231 Frauen. Im Jahr 2020 waren es 512 Neueintritte, davon 100 Frauen. Der Anteil der Frauen und Mädchen im THW stieg in Baden-Württemberg von 12,85% auf nun 13,86%. Insgesamt sind im THW knapp 80.000 Einsatzkräfte in 668 Ortsverbänden aktiv. In Baden-Württemberg sind es knapp 10.500 Ehrenamtliche in 93 Ortsverbänden. THW-Präsident Gerd Friedsam betonte die einende Wirkung des ehrenamtlichen Engagements: "In Krisenzeiten können wir uns entweder auf das besinnen, was uns trennt, oder auf das, was uns verbindet. Im THW sind Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft verbunden durch die Faszination Helfen. Ich freue mich über die positive Entwicklung der Mitgliedszahlen und sehe optimistisch in die Zukunft."

Alle Ehrenamtlichen erhalten im THW eine mehrmonatige professionelle Ausbildung. Dabei lernen sie, wie sie Menschen retten, technisches Gerät bedienen oder sicher arbeiten. Anschließend spezialisieren sie sich in einer der zahlreichen Einheiten und Fachgruppen, beispielsweise in Bereichen wie dem Hochwasserschutz, der Ölschadensbekämpfung oder der Ortung Verschütteter. Als Einsatzkräfte kommen sie anschließend im Katastrophenschutz zum Einsatz - je nach Interesse und Qualifikation auch weltweit.

