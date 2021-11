THW Landesverband Baden-Württemberg

THW LV BW: Innenministerium zeichnet ehrenamtsfreundliche Unternehmen aus

Stuttgart (ots)

Das baden-württembergische Innenministerium zeichnet Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen aus, die das Ehrenamt ihrer Beschäftigten im Bevölkerungsschutz in besonderer Weise unterstützen, darunter auch Unternehmen auf Vorschlag des Technischen Hilfswerkes (THW).

27 Unternehmen aus Baden-Württemberg, darunter auch drei Unternehmen auf Vorschlag des Technischen Hilfswerkes (THW), wurden in einer Feierstunde Ende vergangener Woche in Achern ausgezeichnet. Wilfried Klenk, Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, dankte in seiner Rede nicht nur den Einsatzkräften der verschiedenen Hilfs- und Rettungsorganisationen, sondern bei diesem Anlass besonders auch den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

"Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind darauf angewiesen, kurzfristig und jederzeit vom Arbeitsplatz weg in den Einsatz gehen zu können. Die Unternehmen im Land tragen mit der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich dazu bei, dass das Engagement gesellschaftlich noch stärker gewürdigt wird und in den Blickpunkt rückt. Das kann meiner Meinung nach nicht hoch genug geschätzt werden. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wissen natürlich auch, dass ihre ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bereicherung für ihren Betrieb sind. So profitiert ein Betrieb von den beruflichen Zusatzqualifikationen und der hohen sozialen Kompetenz, die mit dem Engagement einhergehen. Viele der Schlüsselqualifikationen, die heute im Berufsleben gefordert sind, werden durch das ehrenamtliche Engagement vermittelt: Teamfähigkeit, Führungsqualität und Verantwortung sind nur einige davon", wird Staatssekretär Wilfried Klenk in einer Pressemitteilung des Innenministeriums zitiert.

Auf Vorschlag des Technischen Hilfswerks wurden in Achern die BLG Logistics Solutions GmbH & Co. KG aus Offenburg, die BREISGAU HAUS GmbH aus Staufen-Grunern und die tms connected! GmbH & Co. KG aus Mannheim ausgezeichnet. Das THW dankt darüber hinaus allen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern der rund 10.000 ehrenamtlichen THW-Mitglieder in Baden-Württemberg für die Unterstützung des Ehrenamtes. Wie wichtig diese ist, zeigte sich besonders in den letzten Monaten nach der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein Westfalen.

Mehr als 2.500 Helferinnen und Helfer des THW aus Baden-Württemberg leisteten in der Katastrophenregion mehr als 270.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Unter anderem bauten sie Brücken, räumten Trümmer beiseite oder kümmerten sich um Logistik und Ausstattung im Einsatzgebiet.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Ehrung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in zwei getrennten Veranstaltungen statt. Die Ehrung weiterer Unternehmen ist für den 8. November 2021 geplant.

Original-Content von: THW Landesverband Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell