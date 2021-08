THW Landesverband Baden-Württemberg

THW LV BW: THW Baden-Württemberg: Weiter rund 100 baden-württembergische THW-Kräfte in Rheinland-Pfalz im Einsatz

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Auch sechs Wochen nach der verheerenden Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind weiterhin jeden Tag zahlreiche Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Baden-Württemberg im Einsatz.

Mehr als 2.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des THW aus Baden-Württemberg waren seit Beginn des Einsatzes Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und vor allem in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Auch jetzt sind jeden Tag noch rund 100 Einsatzkräfte des THW aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz vor Ort, um Unterstützung für die Bevölkerung und die vielen Hundert anderen THW-Kräfte aus allen Bundesländern zu leisten.

Die Einsatzschwerpunkte der baden-württembergischen THW-Kräfte liegen in den Bereichen Führungsunterstützung und Koordination, Logistik sowie der temporären Wiederherstellung der Infrastruktur. Bisher wurden mit Unterstützung aus Baden-Württemberg unter anderem vier Behelfsbrücken im Einsatzgebiet fertiggestellt sowie fünf weitere vormontiert.

Die THW-Kräfte aus Baden-Württemberg arbeiten dabei eng mit anderen THW-Einheiten aus ganz Deutschland zusammen. Durch die bundesweit einheitliche Ausbildung der Helferinnen und Helfer und die einheitliche Ausstattung der Einheiten ist die effektive Zusammenarbeit der Einsatzkräfte aus allen Bundesländern problemlos möglich.

Bisher waren rund 12.000 THW-Einsatzkräfte aus bundesweit über 600 Ortsverbänden im Einsatz. Allein aus Baden-Württemberg kamen über 2.000 Helferinnen und Helfer und leisteten rund 200.000 Einsatzstunden. Dies entspricht fast 100 Arbeitsjahren bei einer 40-Stunden-Woche. Insgesamt hat das Technische Hilfswerk in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bisher rund 1,4 Millionen Einsatzstunden geleistet.

Das THW wird auch weiterhin die Menschen in den betroffenen Regionen unterstützen und für sie im Einsatz sein. Möglich macht dieses Engagement auch die Unterstützung und das Verständnis der Familien und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Helferinnen und Helfer. Neben den Einsatzkräften gebührt auch ihnen Dank.

Original-Content von: THW Landesverband Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell