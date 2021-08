THW Landesverband Baden-Württemberg

THW LV BW: THW Baden-Württemberg übergibt Bereitstellungsraum am Nürburgring

Stuttgart (ots)

Nach den schweren Unwettern in Rheinland-Pfalz Mitte Juli haben in den letzten Wochen vor allem ehren- und hauptamtliche Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Baden-Württemberg den Betrieb des Bereitstellungsraumes (BR) am Nürburgring organisiert.

Die Bilanz von über drei Wochen BR am Nürburgring ist beeindruckend. Mehr als 51.000 Übernachtungen, über 140.000 Mahlzeiten, 430 Zelte und rund 800 Reparaturen von Einsatzgerät und Fahrzeugen. Allein am letzten Sonntag übernachteten knapp 2.000 Einsatzkräfte von THW, Bundeswehr, Feuerwehren, Polizei und anderen Hilfsorganisationen in der riesigen Zeltstadt.

Die Organisation eines solchen Bereitstellungsraumes ist eine organisatorische und logistische Herkulesaufgabe. Die Helferinnen und Helfern, die jeden Tag in die Schadensgebiete ausrücken, haben hier nicht nur einen Ort, an dem sie essen und schlafen können. Sie finden dort neben einem Bett und einer Dusche auch ärztliche und psychische Nachsorge nach dem Einsatz, neue Einsatzkleidung und mobile Werkstätten, in denen Fahrzeuge und Gerätschaften wieder fit gemacht werden, für den nächsten Einsatz.

Führung, Kommunikation und Logistik

FK, LogM, LogV sind in diesem Zusammenhang drei wesentliche Abkürzungen, die jede THW-Helferin und jeder THW-Helfer kennt. "FK" steht für Führung und Kommunikation - die Mitglieder der Fachgruppen FK aus den baden-württembergischen Ortsverbänden Emmendingen, Heidelberg, Heilbronn, Kirchheim unter Teck, Neuhausen, Ofterdingen, Pforzheim, Stuttgart, Villingen-Schwenningen und Wangen im Allgäu waren oder sind im Einsatz, um am Nürburgring für die Einsatzkräfte im Ahrtal den Bereitstellungsraum zu organisieren. Um die Logistik sei es Verpflegung für die Einsatzkräfte (LogV) oder Materialerhaltung für Fahrzeuge und Geräte (LogM) kümmern sich Logistikexperten aus den Ortsverbänden Achern, Biberach/Riß, Bietigheim-Bissingen, Böblingen, Bühl, Göppingen, Konstanz, Mannheim, Neckargemünd, Rastatt, Reutlingen, Rottweil, Schopfheim und Wangen.

Seit dem Wochenende wird der große Bereitstellungsraum am Nürburgring zurückgebaut, da das bisherige Gelände nicht auf Dauer zur Verfügung steht. Da das THW sich jedoch darauf einstellt noch länger vor Ort Unterstützung für die Bevölkerung zu leisten, wird ein neuer Bereitstellungsraum eingerichtet. Der THW-Landesverband Baden-Württemberg hat am Sonntag die Organisation für den Bereitstellungsraum an den THW-Landesverband Bremen-Niedersachsen mit Sitz in Hannover übergeben.

Weiterhin sind jedoch zahlreiche Helferinnen und Helfer aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz im Einsatz und unterstützten beim Bau von Brücken, der Wiederherstellung der Strom- und Trinkwasserversorgung und auch weiterhin bei den Aufräumarbeiten.

Original-Content von: THW Landesverband Baden-Württemberg