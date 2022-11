POL-LDK: Buseck- Großen-Buseck: 15-Jährige Celina vermisst

Dillenburg (ots) - Wetzlar- in Wohnungen eingestiegen In zwei Wohnhäuser brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Teutonenweg ein. Über eine vorstehende Markise gelangten die Unbekannten auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Dort brachen sie die Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliche Wohnräume und stahlen neben Bargeld hochwertigen Schmuck. Samt Beute verließen die Diebe das Wohnhaus und drangen ...

mehr