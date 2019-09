Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wo ist Julian Langenbach? - Polizei Dillenburg bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Herborn - Dillenburg: Wo ist Julian Langenbach? - Polizei bittet um Mithilfe

# Ein Foto liegt in der digitalen Pressemappe zum Download bereit #

Die Kriminalpolizei in Dillenburg bittet bei einer Vermisstensuche um Mithilfe.

Der 13-jährige Julian Langenbach wurde am 31.08.2019 (Samstag), gegen 17.00 Uhr zuletzt in Herborn-Merkenbach gesehen. Nach umfangreichen Ermittlungen, Hinweisen von Zeugen und Durchsuchungsmaßnahmen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass sich Julian im nördlichen Lahn-Dill-Kreis aufhält.

Julian hat ein altersgerechtes Aussehen, hat blau-graue Augen und blonde kurze Haare. Er ist ca. 160 cm groß und hat eine schlanke Figur. Am Samstag vergangener Woche trug Julian schwarze halblange Shorts, ein buntes T-Shirt und Sneaker.

- Wer hat Julian Langenbach seit dem 31.08.2019, gegen 17.00 Uhr gesehen? - Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen machen?

Hinweise unter Tel.: (02771) 9070 an die Polizei in Dillenburg oder an jede andere Polizeidienststelle.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell