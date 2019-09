Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Wetzlar

Wo ist Izzettin YILDIZ?

Dillenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Wetzlar / Wo ist Izzettin YILDIZ?

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Wetzlar fahnden nach

Izzettin YILDIZ.

Izzettin Yildiz ist 27 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und hat eine athletische Figur. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Vollbart.

Herr Yildiz ist dringenden tatverdächtig am Abend des 01.09.2019 (Sonntag), gegen 19.00 Uhr im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar durch mehrere Schüsse einen 39-Jährigen getötet zu haben. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass er noch mit einer Schusswaffe bewaffnet ist.

Der Gesuchte ist türkischer Staatsangehöriger. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Yildiz ins Ausland, insbesondere in die Türkei, absetzt.

- Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Izzettin Yildiz machen? - Wo ist Izzettin Yildiz seit gestern Abend (01.09.2019), gegen 19.00 Uhr gesehen worden?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, hat die Staatsanwaltschaft in Wetzlar eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte unter Tel.: (06441) 9180 an die Polizei in Wetzlar oder an jede andere Polizeidienststelle.

Uwe Braun, Oberstaatsanwalt

Guido Rehr, Polizeihauptkommissar

