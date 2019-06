Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pressemeldung vom 25.06.2019: Herborn: 15 - Jährige vermisst - Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Dringend auf der Suche nach der 15 - Jährigen Hannah Giffhorn ist die Polizei in Herborn. Die Jugendliche hatte am Nachmittag eine Anschrift in Herborn verlassen. Sie benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Sie ist etwa 168 Zentimeter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat sehr lange hochgesteckte Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einem weißen Top, einer knielangen Bermudashorts und einer dünnen Strickjacke. Neben einer schwarzgrünen Brille trug sie Adidas - Schuhe.

Sehr wahrscheinlich hielt sie sich zuletzt in der Austraße auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 - 47 050.

