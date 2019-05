Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Enkeltrickbetrüger erbeuten fünfstelligen Eurobetrag

Polizei appeliert: sprechen Sie mit ihren älteren Angehörigen über diese Masche

Dillenburg (ots)

Breitscheid-Medenbach: Falsche Verwandte erbeutet fünfstelligen Eurobetrag / sprechen Sie mit Senioren über Enkeltrickbetrug

Am vergangenen Donnerstag (23.05.2019) erleichterten Enkeltrickbetrüger eine Breitscheiderin um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Anruferin gibt sich als Verwandte mit finanziellem Engpass aus

Die Seniorin erhielt am Mittag einen Anruf von einer Betrügerin. Durch geschickte Gesprächsführung ließ die Unbekannte das Opfer in dem Glauben, dass sie eine Verwandte sei. Sie sei in akuter finanzieller Not und benötige für den Kauf einer Immobilie kurzfristig eine größer Summe Bargeld, so die falsche Verwandte.

Seniorin übergibt fünfstelligen Eurobetrag an Botin

Die Breitscheiderin stellte der Unbekannten einen niedrigen fünfstelligen Betrag in Aussicht. Letztlich wurde das Geld gegen 17.15 Uhr von dem Opfer in der Langenaubacher Straße an eine Botin übergeben.

Diese hatte nach Einschätzung der Seniorin ein südländisches Aussehen, war ca. 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß und war von korpulenter Statur. Sie hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Lederjacke und eine Hose.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Übergabe am Donnerstagabend (23.05.2019), gegen 17.15 Uhr in der Langenaubacher Straße beobachtet? - Wer kann weitere Angaben zur Botin machen - wo ist sie zur genannten Zeit aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Polizei appelliert - Klären Sie ihre älteren Angehörigen über die Masche auf!

Telefonbücher helfen den Tätern bei der Auswahl ihrer Opfer

Auch in diesem Fall wird deutlich wie raffiniert die Täter vorgehen, um ihre Opfer in die Irre zu führen. Aus den elektronischen Ausgaben der Telefonbücher suchen sie sich ältere Menschen aus. Hierbei orientieren sie sich an Vornamen, die eher von Senioren getragen werden, zum Beispiel Hannelore, Elfriede oder Hilde.

Betrüger nutzen Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft schamlos aus

Letztlich profitieren sie von der Gutgläubigkeit, der Hilfsbereitschaft oder dem teilweise schon schwindenden Hörvermögen der Opfer. Sie verwickeln die Damen oder Herren in ein Gespräch, bei dem sie nicht ihren Namen nennen, sondern die Angerufenen geschickt dazu bringen, einen Namen zu nennen. Haben sie sich das Vertrauen erschlichen, täuschen sie eine finanzielle Notlage vor und bringen ihre Opfer noch am selben Tag dazu, Bargeld von der Bank abzuheben und dieses dann einem "vertrauenswürdigen" Abholer zu übergeben. Auf diese Weise erbeuten die Täter nicht selten Summen von mehr als 10.000 Euro.

Sprechen Sie mit älteren Menschen über diese Masche!!!

Um ältere Menschen vor großem finanziellen Schaden zu bewahren, wendet sich die Polizei nicht ausschließlich mit Verhaltenstipps an die Opfer. Die Ermittler bitten auch die Angehörigen älterer Menschen diese über das Phänomen aufzuklären: Informieren Sie ihre betagten Verwandten über solche Betrugsmaschen und treffen sie möglicherweise Absprache, wie die Senioren bei solchen Anrufen reagieren sollen. Das gibt den Senioren Handlungssicherheit und bewahrt sie vor schmerzhaften finanziellen Verlusten.

Guido Rehr, Pressesprecher

