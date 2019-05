Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Iris Simon weiterhin vermisst

Sie wurde am Wochenende in Fleisbach gesehen

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Iris Simon weiterhin vermisst / Sie wurde am Wochenende in Fleisbach gesehen

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 17.05.2019, 13.13 Uhr

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 20.05.2019, 09.38 Uhr

Frau Simon wird weiterhin vermisst. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei und gab an, sie am frühen Sonntagmorgen (19.05.2019) auf der Kreisstraße zwischen dem "Merkenbacher Stich" und Sinn-Fleisbach gesehen zu haben. Die Vermisste lief zu Fuß unterhalb des Wanderparkplatzes am Straßenrand in Richtung Fleisbach.

Spürhund führt nach Greifenstein - Hubschrauber sucht mit Wärmebildtechnik

Ein sogenannter Maintrailer-Hund nahm die Spur von Frau Simon dort auf und führte die Polizei durch den Wald nach Greifenstein, dort verlor sich ihre Spur. Auch die Absuche mit einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik brachte keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Vermissten

Estrem hohes Übergewicht und "Watschelgang" fallen auf!

Nach Angaben der Zeugin trug Frau Simon einen längeren Mantel oder eine längere Jacke und war darunter mit einem weiß gestreiften Oberteil bekleidet. Ihr starkes Übergewicht und der starke "Watschelgang" fallen Außenstehenden sofort auf, wenn sie Kontakt mit Frau Simon haben. Zudem sind ihre Haare entgegen der ersten Meldungen nicht rot-blond gesträhnt, sondern dunkel bis schwarz getönt.

Die Vermisste braucht aufgrund einer psychischen Erkrankung dringend Medikamente.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

- Wer hat Frau Simon gesehen? - Wem ist die Vermisste im Bereich Fleisbach und Greifenstein aufgefallen? - Wo ist Frau Simon mit ihrem "Watschelgang" noch aufgefallen?

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell