Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht auf dem Herborner Hintersandparkplatz - Schmuck aus Wohnung in Waldgirmes erbeutet - Kollision auf B49 löst Airbags aus - brennende Mülltonnen in Leun gelöscht -

Dillenburg (ots)

Herborn: Unfallflucht auf dem Hintersand-Parkplatz -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Dienstagnachmittag (14.05.2019) auf dem Hintersandparkplatz an einem dort geparkten Alfa Romeo zurückließ. Zwischen 12.45 Uhr und 15.35 Uhr touchierte der Flüchtige das Heck des grauen "156 Sportwagen" und beschädigte die Stoßstange. Zeugen, die den Parkplatzrempler beobachteten oder die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Schmuck aus Wohnung gestohlen -

Ein dreister Dieb schlug am Mittwoch (15.05.2019) in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorlarer Straße zu. Gegen 13.45 Uhr bemerkten die Bewohner, dass das Schlafzimmer durchwühlt wurde und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert fehlte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Dieb unbemerkt durch den Keller in das Haus schlich, während die Bewohner im Garten und in der Küche beschäftigt waren. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb nach dem Mittag bis etwa 13.45 Uhr beobachtet? Wem sind in dieser Zeit in der Dorlarer Straße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - B 49: Kollision löst Airbags aus -

Zwei Leichtverletzte und einen Blechschaden von rund 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall gestern Abend (15.05.2019) auf der B 49 in Höhe des Forums. Gegen 19.30 Uhr wollte sich der 27-jährige Fahrer eines Golfs an der Auffahrt Forum in Richtung Gießen einfädeln. Hierbei übersah er einen Lkw. Der Lasterfahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Golf am Heck. Es folgte eine Schleuderpartie, bis der VW entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Golf aus. Der aus Pohlheim stammende Unfallfahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Sein ebenfalls aus Pohlheim stammender 17-jähriger Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der in Polen lebender Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Leun: Mülltonnen brennen -

Knister- und Knallgeräusche weckten heute Morgen (16.05.2019) einen Anwohner in der Siemensstraße. Als er gegen 03.15 Uhr der Ursache auf dem Grund ging, entdeckte er zwei brennende Mülltonnen in einem Hof. Die Feuerwehr Leun rückte aus und löschte die Flammen. Durch die Hitze wurde ein Holzzaun direkt an den Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur genauen Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Ebenso ist die Brandursache nicht bekannt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die unsachgemäße Entsorgung von Zigaretten den Brand entfachte.

