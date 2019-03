Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Zeugen nach Unfallfluchten in Dillenburg und Ehringshausen gesucht - Peugeot in Wetzlar zerkratzt - Einbrecher durchwühlen Schlafzimmer in Garbenheim -

Dillenburg (ots)

Unfallfluchten:

Dillenburg: Deutlich zu flott unterwegs und Spiegel abgefahren -

Am Abend des 02.03.2019 (Samstag) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Marbachstraße geparkten Mercedes. Der blaue Viano mit Gießener Zulassung (GI-Kennzeichen) parkte zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 7. Der Unfallfahrer war von Donsbach kommend offensichtlich zu schnell unterwegs und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Benz. Die Bremsspur vor dem Zusammenstoß maß ca. 23 Meter. Ein neuer Außenspiegel wird den Besitzer des Mercedes-Busses rund 300 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wem ist das schnell fahrende Fahrzeug am 02.03.2019 in der Marbach aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Parkplatzrempler in der Maibachstraße -

Auf rund 700 Euro beziffert die Dillenburger Polizei den Blechschaden nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem ehemaligen Parkplatz des Edeka-Marktes. Am Mittwoch vergangener Woche (06.03.2019) parkte dort zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr ein blauer Opel Astra. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte der flüchtige Unfallfahrer den Opel am Heck getroffen. Hierbei riss die Stoßstange des Astras teilweise ab. Zeugen des Unfalls werden gebeten unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei Kontakt aufzunehmen.

Ehringshausen: Lkw beschädigt beim Vorbeifahren Mauer -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Samstagmorgen (09.03.2019) in der Straße "Auf den Gärten" bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein Sattelzug von der Straße "Dreieiche" in Richtung "Mühlbachstraße". In einer Kurve streifte der Laster eine Grundstücksmauer und ließ einen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zurück. Zeugen beschreiben den Lkw als einen Sattelzug mit grau-blauer Zugmaschine und einem helleren, aluminiumfarbenen Auflieger. Weitere Hinweise zum Lasterfahrer oder zu dessen Lkw erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Peugeot zerkratzt -

Mit einem etwa 30 cm langen Kratzer verewigte sich ein Unbekannter an einem grauen Peugeot 308. Der Franzosen parkte zwischen dem 24.02.2019 und Freitagnachmittag (08.03.2019) in der Römerstraße, in Höhe der Hausnummer 3. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte der Täter das hintere Seitenteil auf der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Einbrecher durchwühlen Schlafzimmer -

Am Montagvormittag (11.03.2019) stiegen Diebe in der Frankenstraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Scheibe ein, entriegelten das Fenster und kletterten in die Erdgeschosswohnung. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Eine neue Scheibe wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen 06.45 Uhr und 12.45 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit in der Frankenstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

