Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Spielautomaten aufgebrochen

Diesel abgezapft

Einbrüche in Niedergirmes und Garbenheim

Dillenburg (ots)

Haiger - Spielautomaten aufgebrochen

Unbekannte drangen zwischen Montag (25.02.2019), 20:30 Uhr und Mittwoch (27.02.2019), 11:40 Uhr in eine Haigerer Gaststätte ein. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zugang zum Schankraum und brachen dort mehrere Spielautomaten auf. Offensichtlich hatten die Einbrecher es auf das Bargeld aus den Automaten abgesehen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Donsbacher Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Diesel abgepumpt

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer stellte seinen Sattelzug am Mittwochabend (27.02.2019) um 18:25 Uhr auf dem Parkplatz Hirschkopf an der Autobahn 45 ab, um eine Pause einzulegen. Um 03:25 Uhr beendete er seine Ruhezeit und stellte fest, dass etwa 600 Liter Diesel aus dem Tank seines MAN-Truck fehlen. Offenbar haben Diebe während seiner Pause den Treibstoff abgepumpt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar- Einbrüche in Niedergirmes und Garbenheim

Niedergirmes: Ein Einfamilienhaus geriet am gestrigen Vormittag (27.02.2019) in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter drangen gewaltsam in die Kellerwohnung des Hauses in der Weingartenstraße ein. Sie durchwühlten die Wohnung und stahlen verschiedenen Schmuck. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Garbenheim: In Garbenheim trieben Einbrecher am Mittwoch (27.02.2019) zwischen 09:30 Uhr und 11:10 Uhr ihr Unwesen. In der Hessenstraße verschafften sie sich Zugang zu einem Wohnhaus. Sie zerstörten das Kellerfenster und drangen in das Einfamilienhaus ein. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Unbekannten ließen einen Schaden von 300 Euro zurück. Eine aufmerksame Zeugin konnte einen der Täter beschreiben. Er soll 1.80 Meter groß sein, kurze mittelblonde Haare und ein europäisches Aussehen haben. Er war bekleidet mit einem grauen Oberteil und einer schwarzen Hose. Die Wetzlarer Polizei fragt: Wer hat die Einbrecher gesehen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

