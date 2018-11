POL-LDK: Einbrüche; Cabriolet verkratzt; Gestörter Sprayer flüchtete; Verteilerkasten beschädigt; Berauscht am Steuer; Dachschaden

Dillenburg (ots) - Ehringshausen - Einbruch in Schuppen

Einbrecher räumten in der Nacht zum Sonntag, 11. November den Schuppenanbau eines Hauses in der Stegwiese aus. Der Gesamtwert der Beute liegt bei 4000 Euro. Das Schloss des Schuppens bedeutete kein wirkliches Hindernis. Der oder die Täter kamen zwischen 23.30 und 07.40 Uhr. Sie stahlen einen Fernseher, die Play-Station, einen Hochdruckreiniger und weitere diverse elektronische Werkzeuge. Zum Transport der Beute benötigten sie ein Fahrzeug. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat das Verladen gesehen und kann Hinweise zum Fahrzeug geben? Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

Hirzenhain - Drei Einbrüche

Die Polizei Dillenburg ermittelt nach drei Einbrüchen in Hirzenhain und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter erbeuteten so gut wie nichts, richteten dafür aber einen im Verhältnis hohen Schaden an. Von Samstag auf Sonntag, 11. November, war zwischen 20.45 und 07.50 Uhr das Vereinsheim des hundesportvereinsin der Verlängerung der Hofstraße das Ziel. Durch das Herausbrechen der Jalousie aus den Führungsschienen und das Einschlagen des Fensters entstand ein Schaden vermutlich mindestens 750 Euro. Ob aus dem Haus etwas fehlt, steht noch nicht fest. In der Nacht zum Montag, 12. November, vermutlich zwischen 01 und 04.25 Uhr, drang dann vermutlich ein und derselbe Täter in der Poststraße in eine Fahrschule und in der Hirzenhainer Straße in die Bädergalerie ein. In einem Fall stahl der Täter Süßwaren im anderen Fall diverse Kleinartikel ohne größeren Wert. Der Einstieg erfolgte durch eingeschlagene Scheiben und aufgebrochene Türen. In der Poststraße entstand ein Sachschaden von 500, am anderen Tatort einer von mindestens 2000 Euro. Aufgrund erster Ermittlungen ließ sich die Tatzeit des Einbruchs in die Bädergalerie auf 04.25 Uhr bestimmen. Wer hat zu dieser Zeit dort verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Mademühlen - Licht störte Einbrecher

Von Donnerstag auf Freitag, 09. November, stieg ein Einbrecher zwischen 18 und 07.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in den Kindergarten in der Schulstraße ein.Nah den Spuren versuchte der Täter nach dem Einbruch das automatisch gesteuerte Licht auszuschalten, scheiterte jedoch. Er zog daraufhin die Flucht ohne Beute einem weiteren Vorgehen vor. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polize8i Herborn, Tel. 02772/47050.

Frohnhausen - Einbrecher durchsuchen komplettes dreigeschossiges Haus

Der Einbruch in das insgesamt dreigeschossige Haus in der Kupferwerkstraße war am Freitag, 09. November, zwischen 17.15 und 18.15 Uhr. In dieser Zeit schafften es der oder die Täter, nahezu sämtliche Räume zu betreten und zu durchsuchen. Letztlich stahlen sie Bargeld, Schmuck, Dokumente und sogar Wäschestücke. Der durch das Aufhebeln der Terrassentür entstandene Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Den Wert der Beute beziffern die Betroffenen auf mindestens 3300 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten? Kripo Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Herborn - Mini Cabriolet verkratzt

Eine offenbar mutwillig verkratzte Beifahrerseite sah die Besitzerin, als sie am Freitag, 09. November, gegen 15 Uhr zu ihrem Mini zurückkehrte. Sie hatte das graue Cabriolet erst 30 Minuten vorher noch unbeschädigt in der Innenstadt im Gewerbegebiet In der Au abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise dazu bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

Fellerdilln -Gestörter Sprayer flüchtete

Zufällig auftauchende Zeugen veranlassten einen Sprayer am frühen Samstagmorgen (10. November) um 05 Uhr zur Flucht vom Tatort in der Straße Hohler Weg. Bis dahin hatte der dunkel gekleidete Mann bereits mit schwarzer und pinker Farbe diverse Beleidigungen auf eine Fassade des Hauses, die Fahrzeuge davor und das Carport hinterlassen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Die Spurensuche und Auswertung einer sichergestellten Spraydose dauert an. Wer kann Hinweise geben auf einen Mann mit nach der genannten Tatzeit schwarzen und/oder pinkfarbenen Farbrückständen an der Kleidung oder auf der Haut? Wer hat am Tatort den flüchtenden noch gesehen, kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Wissenbach - Verteilerkasten beschädigt

Am Donnerstag, 08. November, um etwa 16.30 Uhr ging der Netzalarm los. Unbekannte hatten im Feld zwischen Wissenbach und Eibelshausen (Richtung Hühnerfarm) ein Verteilungskasten umgeworfen oder umgetreten. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Der Korpus des Verstärkerpunkts des Unitymedianetzes. lag unterhalb in der Wiese. Hinweise liegen bislang nicht vor. Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Lahn-Dill - Berauscht am Steuer

Immer wieder kontrolliert die Polizei Autofahrer und muss die Fahrten an Ort und Stelle beenden, weil der Fahrer oder die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer saß. Neben dem Ende der Fahrt gibt es auch immer wieder die Notwendigkeit der Blutprobe und im Falle des vorangegangenen Alkoholkonsums auch die Sicherstellung des Führerscheins. Soweit erstmal die unmittelbaren Folgen. Am zurückliegenden Wochenende traf es am Freitag, 09. November, um 10.40 Uhr einen 26 Jahre alten Mann. Sein Drogentest bei der Kontrolle in Steindorf reagierte positiv auf Betäubungsmittel. in Steindorf. Mit dem gleichen Ergebnis endete am gleichen Tag um 112.20 Uhr der Test einer 34 Jahre alten Autofahrerin in Albshausen. Der in der Nacht zum Samstag, 10. November in Braunfels kontrollierte 26 Jahre alte Autofahrer stand nicht nur unter Drogen-, sondern auch unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest bestätigte diesen Verdacht mit einem angezeigten Wert von über 1,3 Promille.

Breitscheid - Dachschaden

Im wahrsten Sinne des Wortes einen Dachschaden verursachte mutmaßlich ein wendender Lastwagen. Vermutlich hat der Lkw. Den Schaden an Dachrinne und Dach gar nicht bemerkt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 07. November, um 17.30 Uhr in der Straße Im Rödchen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen von der Westerwaldstraße kommend über den Kreuzweg. Beim Wenden oder Rangieren in der Einmündung Kreuzweg/Im Rödchen beschädigte der Aufbau des Lastwagens die Rinne und Teile der Bedachung des Anwesens Kreuzweg 3. Aufgrund erster Ermittlungen könnte ein weißer Lastwagen mit einem geschlossenen Kastenaufbau und Westerwälder Kennzeichen (WW) mit dem Unfall im Zusammenhang stehen. Dieser Lastwagen, vielleicht ein Möbeltransporter, wendete dort nach Zeugenaussagen. Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

