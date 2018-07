POL-LDK: - Heckscheibe in Sinn eingeschlagen - Einbruch in Gaststätte am Dutenhofener See - Auf Drogenfahrt folgt Blutentnahme - Mit Promille in die Böschung gefahren

Dillenburg (ots) -

--

Sinn: Heckscheibe eingeschlagen -

Nach einer Sachbeschädigung in der Straße "Borngrund" bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am 04.07.2018 (Mittwoch) schlugen Unbekannte die Heckscheibe einer silberfarbenen E-Klasse ein. Der Benz parkte zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Hinweise zu den Tätern nehmen die Herborner Ermittler unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Dutenhofen: Einbruch in Gaststätte -

Das Restaurant "Zum Anker" am Dutenhofener See geriet heute in den frühen Morgenstunden (05.07.2018) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 01.15 Uhr und 06.30 Uhr verschafften sich die Diebe über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gasthaus. Dort durchwühlten sie den Schankraum und ein Büro. Eine Liste der von den Einbrechern gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen heute in den frühen Morgenstunden Personen oder Fahrzeuge an dem Restaurant auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Drogentest positiv -

Die Ausfahrt eines 22-Jährigen gestern Abend (04.07.2018) mit seinem Fiat, endete mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache. Gegen 19.40 Uhr fiel Polizisten in der Siegmund-Hiepe-Straße die Fahrweise des Wetzlarers auf. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Er gab gegenüber den Ordnungshütern zu, einen Joint geraucht zu haben. Nach der Blutentnahme durfte der die Wache wieder verlassen.

Wetzlar-B49: Betrunken in die Böschung -

Einen Atemalkoholwert von 2,39 Promille wies ein entsprechender Test einer 23-jährigen Unfallfahrerin nach. Die Wetzlarerin war gestern Abend (04.07.2018), gegen 20.00 Uhr auf der B49 von Gießen in Richtung Wetzlar unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Lahnau kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr auf einer Länge von ca. 100 Meter den Grünstreifen und kam letztlich hinter der Leitplanke zum Stehen. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Den Schaden an ihrem Wagen schätzt die Polizei auf lediglich 500 Euro. Auf der Wetzlarer Polizeistation folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Sie wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

