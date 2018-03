POL-LDK: - Mercedes E-Klasse in Naunheim gestohlen - Verletzt nach Schleuderpartie - Schaufenster in Herborn zerkratzt

Dillenburg (ots) -

Hüttenberg-Hörnsheim: Verletzt nach Schleuderpartie -

Die Schleuderpartie einer 23-jährigen Fordfahrerin endete gestern (28.02.2018) mit Untersuchungen im Gießener Uniklinikum. Die aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Unfallfahrerin war gegen 18.15 Uhr zwischen Rechtenbach und Hörnsheim unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem "Ka" nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm den Transport der 23-Jährigen nach Gießen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Blechschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Naunheim: Mercedes gestohlen -

Am Mittwochabend (28.02.2018) schlugen Autodiebe in der Blasbacher Straße zu. Zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr parkte der graue E-Klasse Kombi in der Nähe des Gemeindezentrums. Die Fahrerin hängte ihre Jacke samt Autoschlüssel im Vorraum des Zentrums auf und nahm an einer Veranstaltung teil. Inzwischen griff sich der Dieb den Autoschlüssel aus der Jacke und machte sich mit dem rund 10.000 Euro teuren Gefährt davon. An der E-Klasse waren die Kennzeichen "FDS - Z 1030" angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Benz machen können. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn: Schaufenster zerkratzt -

Einen Schaden von mindestens 500 Euro ließen unbekannte Vandalen am Schuhmarkt an einem Schaufenster eines Ladens zurück. In der Zeit vom 24.02.2018 (Samstag) bis zum 28.02.2018 (Mittwoch) zerkratzten die Täter die Oberfläche der Scheibe. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

