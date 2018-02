POL-LDK: - Mülltonnen brennen in Weiperfelden - Imbissscheibe in Braunfels eingeworfen

Dillenburg (ots) -

--

Waldsolms-Weiperfelden: Mülltonnen brennen -

Gestern Abend (27.02.2018) brannten in der Straße "Am Mühlgraben" drei Mülltonnen. Gegen 23.25 Uhr rückte die Feuerwehr aus und löschte den Brand. Über die Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Dienstagabend in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Mühlgraben beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Imbissscheibe eingeworfen -

Vandalen beschädigten eine Scheibe am "Braunfelser Grill". Am Dienstagfrüh (27.02.2018) um kurz nach Mitternacht schleuderten die Unbekannten einen Stein gegen das Fenster und zerstörten die Außenscheibe der Doppeltverglasung. Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass die Täter in den Imbiss eindringen wollten. Bereits vor etwa vier Wochen, am 28.01.2018, ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an einem Fenster des Grills aus. Die Polizei Wetzlar sucht Zeugen. Sie nimmt Hinweise zu den unbekannten Steinewerfern unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell