POL-LDK: Scheckkarte gestohlen und Bargeld abgehoben - Polizei sucht diesen Mann

Herborn und Dillenburg: Bei der Ermittlung eines Taschendiebes bittet die Polizei um Mithilfe. Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies hatte der Unbekannte mit der erbeuteten Scheckkarte Geld vom Konto seines Opfers abgehoben.

Mitte Dezember des vergangenen Jahres schlug der Dieb im LIDL-Markt in der Burger Landstraße zu. In einem unbeobachteten Moment griff er in die Handtasche, die sein Opfer am Einkaufswagen befestigt hatte. Kurz darauf hob er mit der Scheckkarte insgesamt 860 Euro an drei verschiedenen Geldausgabeautomaten ab.

### Fotos des gesuchten Taschendiebes können auf der Homepage der Hessischen Polizei unter http://k.polizei.hessen.de/2122341501 eingesehen werden. ###

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Mann? - Wer kann sonst Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

