POL-LDK: Freundschaftsdienst endet mit Blutentnahme - Verletzte nach Unfällen - Nach Brand in Herborn Zeugen gesucht - Brand in Toilette am Busbahnhof Wetzlar - Einbrüche in Nauborn

Haiger-Sechshelden: Reifen platt gestochen -

Ganze Arbeit leistete ein unbekannter Reifenstecher am Sonntagabend (25.02.2018) in der Dillstraße. Der Besitzer eines blauen Opel Corsa stellte seinen Wegan gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als er gegen 23.45 Uhr wieder zurückkehrte, waren sämtlichen Reifen an seinem Opel platt gestochen. Vier neue Pneus werden ihn rund 300 Euro kosten. Hinweise auf den Täter nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Sechshelden - B 277: Dreimal in Leitplanke gekracht -

Ein Hustenanfall löste gestern Nachmittag (25.0.2018) eine fatale Kettenreaktion aus. Der 19-jährige Fahrer eines Ford Focus war auf der zweispurigen Strecke zwischen Sechshelden und Dillenburg unterwegs. Während eines Hustenanfalls verlor der Haigerer die Kontrolle über seinen Wagen, prallte zunächst in die Mittelleitplanke, steuerte offensichtlich zu stark dagegen und krachte in die rechte Leitplanke. Durch die Wucht dieses Aufpralls schleuderte der Ford wieder nach links in die Mittelleitplanke. Der Crash-Pilot klagte an Unfallstelle über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und anschließend den Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Der Ford hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Herborn: Brand am Dollenberg / Zeugen gesucht -

Ein Brand in der Nähe des Aussichtsturmes "Dillblick" beschäftigte gestern Abend (25.02.2018) die Herborner Feuerwehr. Um 18.45 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand ein Holzunterstand bereits in Flammen. Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr Herborn löschten den Brand. Im Bereich des Unterstandes lagen Spirituosen- und Bierflaschen, offensichtlich hatten hier Unbekannte gefeiert. Zur Brandursache können momentan keine genauen Angaben gemacht werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei können weder eine vorsätzliche Inbrandsetzung, noch eine Brandentstehung durch den fahrlässigen Umgang mit einem Feuer oder einer Zigarette ausschließen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise zu Personen, die sich gestern im Bereich des Unterstandes aufhielten, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn-Fleisbach: Spiegel krachen aneinander / Fahrer flüchtet -

Die Herborner Polizei bittet bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht um Mithilfe. Am Samstagabend (24.02.2018), gegen 18.30 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Golf von Fleisbach in Richtung Edingen unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke kam ihm ein roter Opel Omega oder Astra entgegen. Da der Fahrer mit seinem Opel teilweise auf die Fahrspur des Golffahrers geriet, krachten die Außenspiegel aneinander. Ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden am Golf zu kümmern, setzte der Opelfahrer seine Tour in Richtung Fleisbach fort. Hinweise zum Unfallwagen oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Rollerfahrer übersehen -

Zwei Leichtverletzte forderte der Zusammenstoß eines Pkw mit einem vorausfahrenden Roller. Am Sonntagabend (25.02.2018), gegen 18.25 Uhr war der 24-jährige Biker mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin von Katzenfurt in Richtung Ehringshausen unterwegs. Ein ihnen folgender 24-jähriger Polofahrer übersah die beiden und prallte in das Heck des Rollers. Der aus Leun stammende Rollerfahrer und seine in Aßlar lebende Sozia stürzten zu Boden. Der Leuner zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die 19-Jährige trug ebenfalls Prellungen davon. Da sie schwanger ist, wurde sie von einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in die Uni-Klinik nach Gießen transportiert. Der aus Ehringhausen stammende Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Schäden an dem Moped und dem Polo summieren sich auf mindestens 4.000 Euro.

Wetzlar: Brand in Toilette / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, nachdem Unbekannte in dem Toilettenhäuschen des Busbahnhofs zündelten. Am Sonntagnachmittag (25.02.2018), gegen 14.05 Uhr rückte die Wetzlarer Feuerwehr zum ZOB aus. In der Herrentoilette hatten die Täter die Drückerplatte eines Pissoirs ausgebaut und im dahinter liegenden Hohlraum Feuer gelegt. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Rigips, Holz und Dämmmaterial wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die unbekannten Brandleger beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am Sonntagnachmittag an den Toiletten Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Wohnungseinbrüche -

Auf Wertsachen aus zwei Einfamilienhäusern in der Straße "Zum Boden" hatten es Einbrecher am Sonntag (25.02.2018), zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr abgesehen. Die Diebe verschafften sich über die Terrassentür und ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Kommoden. In beiden Fällen fielen ihnen Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 700 Euro. Einem Zeugen fielen gegen 19.30 Uhr drei junge, dunkel gekleidet Männer auf, die von der Straße "Zum Boden" aus in Richtung Ortskern liefen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Straße "Zum Boden" beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem beobachteten Trio machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Holzunterstand brennt -

Vermutlich ein technischer Defekt an der Elektroinstallation löste am Samstag (24.02.2018) einen Brand in einem Freisitz in der Friedensstraße aus. Um 13.00 Uhr rückten die Wetzlarer Feuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Nauborn aus und löschten die Flammen. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Inbrandsetzung liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Höhe des Brandschadens steht noch nicht fest.

Wetzlar: 1.000 Euro Sachschaden -

In der Langgasse beschädigten Unbekannte einen grauen 3-er BMW. Der Wagen parkte am frühen Freitagmorgen (23.02.2018), zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr etwa in Höhe der Bäckerei Moos. Die Täter ließen aus dem Vorderreifen der Beifahrerseite die Luft raus und zerkratzten die Kofferraumklappe sowie einen Kotflügel. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 700 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Freundschaftsdienst endet mit Blutentnahme -

Seine gute Tat brachte einem 50-jährigen Braunfelser am Samstagmorgen (24.02.2018) Ärger mit der Polizei ein.

Ein Bekannter des Braunfelsers musste sich am frühen Morgen auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten hatten ihn unter Drogeneinfluss hinterm Steuer erwischt und nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen untersagt, sich wieder ans Steuer zu setzen. Später fiel ihm auf, dass er sein Handy auf der Wache zurückgelassen hatte. Er bat den 50-jährigen Braunfelser ihn nach Wetzlar zu kutschieren, um dort das Handy abzuholen. Bei der Überprüfung des Führerscheins des Braunfelsers entdeckten die Polizisten, dass gegen ihn eine Entziehung der Fahrerlaubnis vorlag und er die Taxifahrt für seinen Bekannten eigentlich nicht hätte machen dürfen. Zudem nahmen die Ordnungshüter bei ihm deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums war. Ein Drogenschnelltest wies dem 50-Jährigen die Einnahme von THC nach. Kurzum ordneten die Polizisten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins an. Wie die beiden Männer anschließend die Heimreise antraten, ist nicht bekannt.

Auf die Männer kommen nun Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zudem steht bei dem Braunfelser noch das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis im Raum.

