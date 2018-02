POL-LDK: - Dillenburger Polizei schnappt Einbrecher - Fallrohe abmontiert - Nach Spiegelunfall weiter gefahren - Smartphone-Tipper, Handy-Telefonierer und Gurtmuffel erwischt - Drogenfahrt folgt Blutentnahme

Dillenburg (ots) -

Dillenburg-Niederscheld: Einbrecher gefasst -

Auf Beute aus dem EDEKA-Markt in der Neugasse hatten es Einbrecher in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Dank aufmerksamer Anwohner nahm die Polizei einen Täter fest. Zwei Komplizen gelang die Flucht.

Gegen 03.10 Uhr rief heute Morgen (23.02.2018) ein lauter Schlag Anwohner der Neugasse auf den Plan. Als sie der Ursache auf den Grund gingen, beobachteten sie Männer, die gerade in den Edeka-Markt einstiegen. Hierzu schleuderten die Unbekannten einen Gullideckel gegen die Scheibe der Eingangstür. Im Inneren durchwühlten sie die Kasse und griffen sich Zigaretten und Lebensmittel. Sofort rückten Streifenwagen aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis an. Einen Dieb nahmen die Polizisten vor dem Geschäft fest. Zwei Komplizen flüchteten zu Fuß in Richtung Dorfmitte. Offensichtlich hatte das Trio bereits an anderen Stellen versucht in den Laden einzudringen. Die Polizisten entdeckten eine aufgebrochene Tür zu einem Anbau sowie einen beschädigten Rollladen an einer Nebeneingangstür.

Der 17-jährige Einbrecher verbrachte die Nacht auf der Dillenburger Wache. Der Dillenburger ist der Polizei kein Unbekannter. Er ist bereits wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Da keine Haftgründe vorlagen, durfte er nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung am Morgen die Dienstelle wieder verlassen. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Identifizierung seiner beiden Mittäter.

Mittenaar-Ballersbach: Fallrohre abmontiert -

Im Laufe des gestrigen Donnerstag (22.02.2018) schlugen dreiste Metalldiebe an einem Einfamilienhaus im Bicker Weg zu. Zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr montierten sie drei Fallrohre aus Kupfer von dem Haus ab. Den Wert des Metalls schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter bei ihrer "Arbeit" beobachteten oder denen sonst Personen oder Fahrzeuge gestern im Bicker Weg auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Unfallflucht -

Nach einem Spiegelunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht am Montag dieser Woche (19.02.2018), bitten die Herborner Ermittler um Mithilfe. Gegen 13.30 Uhr war der 48-jährige Fahrer eines grauen Opel Astras auf der Bundesstraße 277 zwischen Edingen und Katzenfurt unterwegs. Hier kam ihm ein Fahrzeug zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegen. Obwohl er dem Wagen auswich, krachten die Außenspiegel gegeneinander. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Edingen fort. Zum Unfallfahrzeug kann der Opelfahrer lediglich sagen, dass es sich um einen höheres, schmales, silberfarbenes Fahrzeug handelte - vermutlich ein Van oder Mini-Van. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar und Hüttenberg: Ablenkung durch Smartphones -

Den "Smartphone-Tippern" und "Handy-Telefonierern" rückten Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am Mittwoch (21.02.2018) auf die Pelle. Um die Benutzung des Mobiltelefons hinterm Steuer einzudämmen, bauten die Verkehrsexperten, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich, Kontrollstellen in Wetzlar am Neuen Rathaus in der Leitzstraße sowie in Hüttenberg in der Frankfurter Straße auf. Vorposten nahmen vorbeifahrende Autofahrer ins Visier und meldeten die Handy-Sünder an die wartenden Kollegen. Insgesamt stoppten die Polizisten 25 Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihre Finger während der Fahrt nicht vom Handy lassen konnten. Hierfür werden jeweils 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg fällig. Die Ordnungshüter mussten feststellen, dass das Gros der Betroffenen Nachrichten von ihrem Handy lasen oder selber welche verfassten. Das eigentliche Telefonieren spielte bei den Ertappten so gut wie keine Rolle. Neben den Handyverstößen stoppten die Polizisten 17 weitere Autofahrer, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten und baten jeden einzelnen mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro zur Kasse.

Wetzlar: Blutentnahme nach Drogenfahrt -

Aufmerksame Polizisten nahmen am Donnerstagmorgen (22.02.2018) einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Der 43-Jährige war gegen 09.35 Uhr mit seinem Ford in der Straße "Am Schmittenberg" unterwegs. Die Ordnungshüter stoppten den aus Gießen stammenden Mann und mussten feststellen, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache in Wetzlar durchführte. Anschließend durfte der die Polizeistation wieder verlassen.

