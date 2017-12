POL-LDK: Einbruch in Gaststätte; Fast 2 Promille zur Mittagszeit;

Dillenburg (ots) - Wetzlar - Einbruch in Gaststätte

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Waldessaum erbeuteten der oder die Täter Leergut und Getränke. Durch die Tat entstand zudem ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Der Einbruch war nach den ersten Ermittlungen in der Nacht zum Freitag, 22. Dezember, gegen 00.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Wetzlar - Fast 2 Promille zur Mittagszeit

Am Freitag, 22. Dezember, um 12.25 Uhr, erreichte die Polizei der Notruf eines Autofahrers, der einen auffällig fahrenden Pkw meldete. "Der ist fast von der Straße abgekommen und auch auf die Gegenfahrbahn gefahren!", hieß es. Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens und der Beschreibung steht ein 54 Jahre alter Mann unter dem Verdacht gefahren zu sein. Die Polizei fand ihn und seinen unbeschädigt gebliebenen Ford Mondeo in Braunfels. Der Mann räumte ein, gefahren zu sein, sagte aber auch, dass er keinen Alkohol getrunken habe. Sein Alkotest um 12.45 Uhr zeigte allerdings 1,96 Promille an. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Erstmals fiel das Auto in der Frankfurter Straße in Wetzlar auf. Die Fahrt des Mannes ging dann weiter bis Braunfels. Etwaige Geschädigte der Fahrweise des Mondeofahrers werden gebeten, sich mit der Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0, in Verbindung zu setzen.

