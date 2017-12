POL-LDK: 3 Festnahmen; Ladendieb flüchtete; Einbruch misslungen; Scheibe eingeschlagen; Twingo verkratzt; Taschendiebstahl; Betrunken hinterm Steuer; Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dillenburg (ots) - Aßlar - Kennzeichen gestohlen - Diebesgut im Auto - 3 Festnahmen

Die Polizei Wetzlar nahm in der Nacht zum Freitag, 22. Dezember, gegen 04 Uhr, zwei Männer im Alter von 18 und 46 Jahren sowie eine 24-jährige Frau fest. Alle drei saßen in einem nicht zugelassenen Renault Twingo, an dem sich gestohlene Kennzeichen befanden. Im Auto lag mutmaßlich Beute eines Diebstahls oder Einbruchs. Nach ersten Erkenntnissen stammen zwei mit jeweils etwa 250 Metern bestückte Kabeltrommeln und eine Abdeckplatte aus Metall von einer Baustelle im Industriegebiet Leitz-Park in Garbenheim. Der 46-jährige Fahrer hat keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er hatte sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens ignoriert und war geflüchtet. Die Fahrt ging u.a. teils mit 100 bis 120 km/h, dem Durchfahren eines Kreisverkehrs in entgegengesetzte Richtung und der Missachtung einer geschlossenen Schranke von der B 277a/Berliner Straße in Aßlar mit ständigen Richtungswechseln über Straßen und Feldwege und teils durch den Wald letztlich bis nach Oberlemp. Beim Versuch, einem weiteren Streifenwagen auszuweichen, der die Straße sperrte, fuhr sich der Twingo im Garten eines Hauses in der Lempstraße fest und beschädigte dabei den Zaun. Hier erfolgte die Festnahme der drei Insassen, wobei zumindest einer Widerstand leistete. Das Trio warf während der Fahrt bereits diverse Gegenstände aus dem Auto heraus. Bei der ersten Suche noch in der Dunkelheit fand die Polizei einige dieser entsorgten Gegenstände. Darunter befanden sich ein Autoradio, ein Bolzenschneider, ein Cuttermesser, ein Herrenschuh und ein Kanister mit Motoröl. Die Polizei stellte den Twingo und sämtlich im Auto liegenden und alle wiedergefundenen "entsorgten" Gegenstände sicher. Die drei Festgenommenen sind alle polizeibekannt. Der Ältere ist ohne festen Wohnsitz, die beiden anderen stammen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Ermittlungen dauern an.

Niedergirmes - Ladendieb flüchtete

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem geflüchteten Ladendieb. Der mutmaßliche Täter hatte sich seiner Jacke und seines Rucksacks entledigt, als man ihn daran festhielt und ansprach. Zurück blieben eine graue Jacke in Größe 170 und ein Rucksack, in dem noch eine mit Etiketten ausgestattete Jeans in Gr. 158 steckte. Der Geflüchtete ist Jugendlicher oder Heranwachsender, geschätzt zwischen 15 und 20 Jahre alt. Er trug eine Jeans, ein dünnes blaues Oberteil und eine dunkle Mütze. Eine Angestellte hatte ihn am Donnerstag, 21. Dezember, um 12.50 Uhr am Ausgang eines Schuhgeschäfts im Forum angesprochen, weil sie das Einstecken eines Paars schwarzer Sportschuhe beobachtet hatte. Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Haiger - Einbruch misslungen

Am Donnerstag, 21. Dezember versuchte ein Einbrecher zwischen 12 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus im Akeleiweg einzudringen. Der Täter probierte es über die Terrassentür, scheiterte jedoch mit seinen Hebelversuchen entweder an der Sicherheit der Tür oder weil er gestört von außen abbrach. Wer hat zur fraglichen Zeit fremde Personen im Akeleiweg gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Kripo Dillenburg. Tel. 02771/907-0.

Oberwetz - Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag, 09 und Mittwoch, 20. Dezember ging in der Karlstraße ein Fenster der ehemaligen Grundschule zu Bruck. Möglicherweise war der Bewurf mit einem Schneeball der Grund für den Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Wetzlar - Schwarzer Twingo verkratzt

Die Schabeschädigung durch Verkratzen der Beifahrertür war am Donnerstag, 21. Dezember, zwischen 07.30 und 09.35 Uhr. Der betroffene schwarze Renault Twingo parkte in dieser Zeit in der Brühlsbachstraße gegenüber vom Hessel-Kolleg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/910-0.

Wetzlar - Taschendieb griff zu

Gemerkt hat die 79 Jahre alte Dame absolut gar nichts, sodass es derzeit auch keine Hinweise gibt, wer für den Taschendiebstahl verantwortlich ist. Fest steht, dass sich der Diebstahl am Donnerstag, 21.Dezember, zwischen 10 und 11.30 Uhr in dem Real-Markt im Hörnsheimer Eck ereignet hat. Die Seniorin war dort mit einer Begleiterin zusammen einkaufen. Sie hatte ihre Geldbörse in der verschlossenen Handtasche und diese über der Schulter hängen. An der Kasse war die Geldbörse mit dem Bargeld, dem Ausweis und diversen Bank- und anderen Karten weg. Auch die Begleiterin hatte den Taschendiebstahl nicht bemerkt. Die Kripo in Wetzlar hofft auf Zeugen. Wem ist in dieser Zeit imREalmarkt etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung dieses Diebstahls beitragen könnten? Kripo Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Herborn - Betrunken hinterm Steuer

Keine fröhlichen Weihnachten für einen 21 Jahre jungen Mann aus Siegbach. Der Mann ist kurz vor Weihnachten seinen Führerschein los. Die Polizei stellte den Schein sicher und veranlasste eine Blutprobe. Der Alkotest des jungen Mannes hatte in der Nacht zum Freitag, 22. Dezember, um kurz vor 03 Uhr über 1,8 Promille angezeigt. Die Polizei Herborn hatte ihn in seinem BMW in der Marburger Straße/Franzstraße kontrolliert und die Fahrt dann dort beendet.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Leun - Weißer Doppelkabiner kommt in die Gegenfahrbahn

Der Fahrer des beschädigten Autos und weitere Zeugen berichteten, dass ein entgegenkommender weißer Doppelkabiner auf dem Weg vom Lahnbahnhof über die Landstraße 3052 nach Leun auf die Gegenfahrbahn kam. Es kam zur Kollision mit einem weißen Peugeot Boxer. Am Peugeot entstand auf der kompletten Fahrerseite ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Es ist höchst wahrscheinlich, dass auch an dem mutmaßlichen Firmenkleinlaster ein Schaden entstand. Leider konnten weder der Peugeotfahrer noch die Zeugen wegen der Nässe und Dunkelheit zur Unfallzeit das Kennzeichen ablesen. Der gesuchte Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter nach Leun. Der Unfall auf der L 3052 war am Donnerstag, 21. Dezember, um 18.45 Uhr kurz vor dem Ortseingang. Wo steht ein seit gestern frisch unfallbeschädigter Firmenwagen mit weißer Doppelkabine? Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Herborn - Kombi fährt gegen Hauswand

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 16 Uhr auf dem Privatgelände der Kaiserstraße 1-3 ereignete. Offensichtlich beabsichtigte der Fahrer/die Fahrerin eines grauen Toyota Proace von diesem Grundstück aus auf die Dr.-Siegfried-Straße zu fahren. Aus unbekannten Gründen kollidierte der Wagen dabei mit der Hausecke und verursachte dort einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der verantwortliche Fahrer flüchtete. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zur verantwortlichen Person hinter dem Steuer des Toyotas machen? Polizei Herborn, Tel. 02772/4705-0.

