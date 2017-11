POL-LDK: # Wohnungseinbruch # Verfolgungsfahrt durch Wetzlar # Unfallfluchten in Dillenburg und Herborn # Leitplanke stoppt Audi # Smoker verschwunden # Polo aufgebrochen # Handbremse vergessen #

Dillenburg (ots) -

Dillenburg-Niederscheld: Wohnungseinbruch -

Am Donnerstagnachmittag (16.11.2017) durchwühlten Unbekannte ein Haus in der Forsthausstraße. Die Diebe nutzten die Abwesenheit der Bewohner und stiegen zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und ließen Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit in der Forsthausstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Leitplanke touchiert und abgehauen -

Der Unfallschaden an einer Leitplanke zwischen Ober- und Niederscheld beschäftigt derzeit den Fluchtermittler der Dillenburger Polizei. Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch (15.11.2017), gegen 08.50 Uhr wie ein dunkler Corsa die Leitplanke streifte. Der Opel war in Richtung Oberscheld unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nach dem Unfall weiter. Die Schäden an der Leitplanke beziffert die Polizei auf ca. 800 Euro. Der Fluchtermittler sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem dunklen Opel Corsa machen, der auf der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden aufweisen muss? Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Spiegelunfall an der Meerbornsheide -

Nachdem die Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr auf der Landstraße zwischen Donsbach und Dillenburg aneinander krachten, sucht die Dillenburger Polizei nach einem der Beteiligten. Die Fahrzeuge waren am Dienstag (14.11.2017) in Höhe des Waldcamps Meerbornsheide aneinander vorbeigefahren. Nachdem die Spiegel sich berührt hatten, fuhr einer der Unfallfahrer in Richtung Donsbach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer kann der zweite Beteiligte nicht machen. Die Dillenburger Polizei (Tel.: 02771 - 9070) erbittet Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug.

Herborn Uckersdorf: Audi rauscht in Leitplanke -

Am frühen Freitagmorgen (17.11.2017) kam es zu einem Unfall auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Donsbach. Ein 20-jähriger Medenbacher war gegen 05.00 Uhr mit seinem Audi A4 Richtung Donsbach unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanke prallte. Verletzt wurde er nicht, aber es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Reparaturkosten an der Schutzplanke können noch nicht beziffert werden. (N.T.)

Herborn: Unfallflucht auf Vitos-Gelände und im Walkmühlenweg -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unbekannter auf dem Vitos-Gelände in der Austraße an einem auf dem Parkplatz des Neubaus abgestellten Skoda zurückließ. Am 14.11.2017 (Dienstag), zwischen 13.30 Uhr und 14.20 Uhr touchiert der Unfallfahrer den blauen Fabia vermutlich beim Ein- oder Ausparken und beschädigte die hintere Stoßstange auf der Fahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machten sich der Unbekannte davon. Im Walkmühlenweg erwischte es die Besitzerin eines weißen Opel Corsa. Der parkte am Mittwoch (15.11.2017), zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr vor der Hausnummer 5. Auch hier berührte der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren die vordere Stoßstange des Corsa und ließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurück. An der Stoßstange blieb blaue Farbe von dem Unfallwagen zurück. Hinweise zu den Unfallfahrern oder deren Fahrzeugen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Grill aus Garten gestohlen -

Aus einem Garten im "Hessenring" verschwand ein Edelstahl Grill, ein sogenannter "Smoker". Zwischen Mittwochabend (15.11.2017), gegen 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen (16.11.2017), gegen 09.00 Uhr betraten die Diebe das Grundstück und griffen sich den rund 100 kg schweren Grill. Viel Freude werden die Täter nicht mit ihrer Beute haben: Der "Smoker" ist nach Angaben des Bestohlenen nicht funktionsfähig. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Grills nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Verfolgungsfahrt im Berufsverkehr bleibt mit viel Glück ohne Folgen -

Um sich einer Fahrzeugkontrolle zu entziehen, lieferte sich ein 29-Jähriger am Mittwochmorgen (15.11.2017) mit einer Funkstreife der Wetzlarer Polizei eine Verfolgungsfahrt. Pures Glück verhinderte, dass er bei seiner halsbrecherischen Flucht nicht verunglückte oder andere Menschen zu Schaden kamen. Gegen 07.50 Uhr wollten die Ordnungshüter den im Schöffengrund lebenden Autofahrer in der Moritz-Budge-Straße kontrollieren. Der ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf. Auf seiner Fahrt benutzte er Gehwege, ignorierte das Rotlicht einer Ampel, wendete ohne auf den Gegenverkehr zu achten, beschleunigte auf bis zu 100 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften, verlor beinahe die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr ungebremst über den Parkplatz eines EDEKA-Marktes. Letztlich endete die Fahrt in einer Sackgasse. Hier wollte er weiter zu Fuß flüchten, konnte aber von den Ordnungshütern gestoppt und festgenommen werden. Der 29-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte nach eigenen Angaben Amphetamin und Marihuana konsumiert. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar-Niedergirmes: Polo aufgebrochen -

In der Nacht von Mittwoch (15.11.2017) auf Donnerstag (16.11.2017) trieben Autoaufbrecher auf dem Bauhaus-Parkplatz ihr Unwesen. Zwischen 12.00 Uhr und 10.00 Uhr parkte dort ein silberfarbener VW Polo. In dieser Zeit schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Fahrertür ein und griffen sich aus dem Aschenbecher eine Ein-Euro-Münze. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Opel Astra macht sich selbstständig -

Im Tannenweg kam es am gestern Abend (16.11.2017), gegen 22.00 Uhr zu einem Unfall. Ein 27-Jähriger parkte seinen Opel Astra am rechten Fahrbahnrand. Dabei zog er wohl die Handbremse nicht fest genug an. Da auch kein Gang eingelegt war, rollte der PKW unbemerkt rückwärts die leicht abschüssige Straße hinunter und prallte auf einen parkenden Ford Transit. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden von je ca. 2.000 Euro. (N.T.)

