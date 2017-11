10. Adventskonzert der Polizeidirektion Lahn-Dill und der Evangelischen Polizeiseelsorge am 09. Dezember, 18.00 Uhr in der Stadtkirche Herborn. Bild-Infos Download

Herborn - Lahn-Dill-Kreis: Zum mittlerweile zehnten Mal richtet die Polizeidirektion Lahn-Dill und die Evangelische Polizeiseelsorge ihr alljährliches Adventskonzert aus. Mit dieser Benefizveranstaltung dankt die Polizei an Lahn und Dill allen Bürgerinnen und Bürgern für das im vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Am Samstag, 9. Dezember 2017, ab 18.00 Uhr, tragen namhafte Chöre und Solisten weihnachtliche Stimmung in die Evangelische Stadtkirche Herborn. Der Eintritt ist wie in den vergangenen Jahren frei, die Kollekte kommt einem karitativen Zweck zugute.

Der Solist Nicolai Benner aus Herborn, Young Voices aus Mittenaar, das Weihnachtsensemble mit SängerInnen der Musical Inc., der MGV Jugendfreunde Herborn, der Oberstufenchor des Johanneum-Gymnasiums Herborn sowie das Oranienquartett aus Dillenburg stimmen die Besucher in der festlichen Atmosphäre der Evangelischen Stadtkirche Herborn auf die Weihnachtszeit ein.

Die Moderation des Konzertes übernimmt Ingo Lücke, ehemaliger hr4 - Moderator.

Die Polizei an Lahn und Dill und die Polizeiseelsorge wollen mit diesem Konzert die Verbundenheit zwischen ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern im Lahn-Dill-Kreis festigen und sich für die Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken.

Mit dem zehnten Konzert steht in diesem Jahr ein kleines Jubiläum für das Adventskonzert an. Über 8.000 Besucher folgten in den zurückliegenden Jahren den Einladungen der Polizei und spendeten bisher knapp 20.000 Euro für karitative Zwecke. Mit diesem Geld unterstützten sie Hilfsprojekte der Lebenshilfe Dillenburg, der Hospizdienste Lahn-Dill, des Palliativ Care Teams Lahn-Dill und der Diakoniestation Herborn.

