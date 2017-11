POL-LDK: # Kein Einbruch in Spielhalle # Einbruch in Seniorenheim # Wohnungseinbruch in Dillenburg # Geschwindigkeitskontrolle auf der B 49 # Post-Shop durchwühlt #

Dillenburg (ots) -

--

Haiger-Allendorf: Einbruch in Spielhalle scheitert -

Nach einem Einbruchversuch in die Spielhalle auf der Kalteiche, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am frühen Mittwochmorgen (15.11.2017) hebelten die Täter an der Eingangstür, schafften es aber nicht einzudringen. Zuvor hatten sie Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt. Eine Auswertung der Kamerabilder erbrachte eine Tatzeit zwischen 04.33 Uhr bis 04.43 Uhr. Die Aufbruchschäden liegen bei etwa 600 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen am frühen Mittwochmorgen an der Spielothek Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal-Ewersbach: Diebe im Seniorenheim -

Ungebeten Gäste suchten in der Nacht von Dienstag (14.11.2017) auf Mittwoch (15.11.2017) das Altenpflegeheim in der Jahnstraße auf. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und hebelten eine Tür zum Verwaltungstrakt auf. Dort brachen sie weiterer Türen auf und durchwühlten Schränke und Schreibtische nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers fehlt Bargeld in nicht bekannter Höhe. Die Diebe ließen Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Wohnungseinbruch -

Am Mittwochabend (15.11.2017), zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in der Nixböthestraße und brachen ein. Sie schoben den Rollladen einer Terrassentür hoch und drangen gewaltsam ein. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer und ließen Bargeld mitgehen. Wie hoch die Beute ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Reparatur der Terrassentür wird zirka 700 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Solms-Oberbiel: Schnellfahrer erwischt / gefälschten Führerschein sichergestellt -

Eine gemeinsame Geschwindigkeitsmessung des Regionalen Verkehrsdienstes mit Mitarbeitern der Polizeistation Wetzlar brachte gestern Morgen (15.11.2017) nicht nur Temposünder zutage. Zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr nahmen die Polizisten die Raser auf der B 49 zwischen Dalheim und Oberbiel ins Visier. 34 Autofahrer hielten sich nicht an das Tempolimit von 100 km/h und wurden gestoppt. Mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro kommen 11 Fahrer davon, da sie das Tempolimit lediglich moderat überschritten hatten. Mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro und einem Punkt in Flensburg müssen 23 Fahrzeuglenker rechnen, da sie mit mehr als 120 km/h unterwegs waren. Mit über 140 km/h wurden drei Raser gemessen. Auf sie kommt zusätzlich ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Ein Mercedesfahrer aus dem Raum Fulda erreichte mit gemessenen 153 km/h den traurigen Tagesrekord. Ein Temposünder aus Berlin zeigte den kontrollierenden Polizisten einen polnischen Führerschein vor. Die Ordnungshüter entdeckten bei der Überprüfung des Dokumentes Fälschungsmerkmale und stellten den Führerschein sicher. Den Berliner erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung. Er und seine drei Mitfahrer waren zu einer Baustelle bei Limburg unterwegs. Da keiner der Männer einen Führerschein hatte, endete die Fahrt in Oberbiel. Kollegen aus Limburg organisierten ihre Abholung.

Solms-Oberndorf: Einbruch in Post-Shop -

In der Jahnstraße hatten es Diebe auf Wertsachen aus dem Postshop abgesehen. In der Nacht von Dienstag (14.11.2017) auf Mittwoch (15.11.2017) machten sich die Täter an der Eingangstür zu schaffen. Nachdem sie sie aufgehebelt hatten, drangen sie ein und brachen im Inneren eine weitere Tür auf. Hierbei lösten sie gegen 02.25 Uhr die Alarmanlage aus. Die Täter rissen die Anlage ab, durchwühlten den Postschalter, rafften Briefmarken und Bargeld von nicht bekanntem Wert zusammen und flüchteten. Über die Aufbruchschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang rund um den Postshop Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell