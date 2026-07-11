Feuerwehr Essen

FW-E: Brennende Müllcontainer an Hauswand - Fassade musste großflächig geöffnet werden

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Auf der Reihe, Essen-Katernberg, 11.07.2026, 11:43 Uhr (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand mehrerer Müllcontainer an der Straße Auf der Reihe im Stadtteil Katernberg alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg standen drei 1.000-Liter-Müllcontainer in unmittelbarer Nähe einer Hauswand in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die angrenzende Vegetation sowie Bäume überzugreifen.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre eingesetzt. Insgesamt waren fünf Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Da sich der Verdacht auf eine Brandausbreitung innerhalb des Wärmedämmverbundsystems bestätigte, musste die Gebäudefassade auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern geöffnet werden, um verbliebene Glutnester auszuschließen und vollständig abzulöschen.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 13:30 Uhr.

Im Einsatz befanden sich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Essen, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg.

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