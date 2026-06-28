Feuerwehr Essen

FW-E: Erneuter Wasserrettungseinsatz am Baldeneysee - zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach mutmaßlicher Person

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Essen, Baldeneysee, 28. Juni 2026 (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es am Baldeneysee gegen kurz nach 17 Uhr auf Höhe des Café Extrablatt zu einem umfangreichen Wasserrettungseinsatz von Feuerwehr Essen, DLRG und DRK-Wasserwacht.

Auslöser war der Hinweis, dass möglicherweise ein Schwimmer verunglückt sein könnte. Daraufhin wurde umgehend eine groß angelegte Suche eingeleitet, an der unter anderem Strömungsretter, Einsatztaucher und Sonarboote beteiligt waren. Nach mehrmaliger Kontrolle des Suchgebietes mittels Sonartechnik, dem Einsatz von Strömungsrettern im Uferbereich sowie mehreren Tauchgängen ergaben sich keine Hinweise auf eine im Wasser befindliche Person. Es ist daher davon auszugehen, dass die zunächst gemeldete Person das Wasser unbemerkt eigenständig verlassen hat. Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, Kräften der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Führungsdienst im Einsatz. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch die DLRG mit einem Führungsdienst, zwei Sonarbooten, mehreren Strömungsrettern und Einsatztauchern. Darüber hinaus war die DRK-Wasserwacht mit einem Rettungsboot an dem Einsatz beteiligt.

Bereits zum vierten Mal innerhalb dieser Woche wurden die Wasserrettungskräfte im Essener Stadtgebiet alarmiert. Die DLRG Essen appelliert eindringlich, ausschließlich ausgewiesene und möglichst überwachte Badestellen zu nutzen. Das Schwimmen in der Ruhr, im Rhein-Herne-Kanal sowie an unbewachten Uferbereichen des Baldeneysees birgt erhebliche Gefahren und kann lebensbedrohliche Folgen haben.

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