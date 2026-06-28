Feuerwehr Essen

FW-E: Tragischer Rettungsdiensteinsatz am Sonntagnachmittag - Sechsjähriges Kind nach Fenstersturz schwerst verletzt

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Essen-Vogelheim, Bottroper Straße, 28. Juni 2026 (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 28. Juni 2026, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen um 12:14 Uhr zu einem Fenstersturz auf der Bottroper Straße im Essener Stadtteil Vogelheim alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich ein sechsjähriges Kind nach einem Sturz aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss schwerst verletzt vor dem Gebäude. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Essen leitete umgehend umfangreiche rettungsdienstliche und notärztliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Kindes ein. Aufgrund des lebensbedrohlichen Verletzungsmusters wurde das Kind noch an der Einsatzstelle durch den Notarzt intubiert, beatmet und für den Transport in eine Klinik umfassend stabilisiert.

Anschließend erfolgte der Transport des schwerst verletzten Kindes unter notärztlicher Begleitung in ein Essener Krankenhaus zur weiteren intensivmedizinischen Versorgung.

Während der medizinischen Versorgung unterstützte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr die rettungsdienstlichen Maßnahmen und sicherte die Einsatzstelle ab.

Den Angehörigen sowie weiteren Zeugen wurde unmittelbar eine notfallseelsorgerische Betreuung angeboten.

Zur Ursache des Sturzes sowie zu den genauen Umständen des Unfallgeschehens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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Die Feuerwehr Essen nimmt diesen Einsatz zum Anlass, auf die Gefahren geöffneter Fenster hinzuweisen. Gerade an warmen Sommertagen stehen Fenster häufig dauerhaft offen. Bereits wenige Sekunden der Unachtsamkeit können ausreichen, damit Kinder auf Fensterbänke oder in geöffnete Fenster klettern und abstürzen. Eltern und Betreuungspersonen sollten deshalb Fenster und Balkontüren in Anwesenheit von Kindern stets sichern und Kletterhilfen wie Stühle, Tische, Betten oder Sofas nicht unmittelbar vor Fenstern platzieren. Geeignete Fenstersicherungen können dazu beitragen, schwere Unfälle zu verhindern.

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