Feuerwehr Essen

FW-E: Hitzewelle fordert Essener Rettungsdienst - Feuerwehr erhöht Fahrzeugvorhaltung und verstärkt Leitstelle

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Essen, 27. Juni 2026 (ots)

Die anhaltende Hitzewelle mit extrem hohen Temperaturen hat am heutigen Samstag zu einem außergewöhnlich hohen Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Essen geführt. Insbesondere der Rettungsdienst war über den gesamten Tag hinweg stark gefordert.

Um die Vielzahl der Hilfeersuchen schnell bearbeiten zu können, wurden in der Leitstelle der Feuerwehr Essen zusätzliche Leitstellenarbeitsplätze besetzt. Allein im Zeitraum von 7:00 Uhr bis in die Abendstunden mussten rund 150 Einsätze mehr disponiert werden als an vergleichbaren Tagen.

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung erhöhte die Feuerwehr Essen gemeinsam mit den Essener Hilfsorganisationen die Vorhaltung im Rettungsdienst deutlich. Hierfür wurden zwei zusätzliche Notarzteinsatzfahrzeuge, neun zusätzliche Rettungswagen sowie drei zusätzliche Krankentransportwagen in Dienst genommen.

Darüber hinaus wurden die sanitätsdienstlichen Sicherheitswachen bei den im Stadtgebiet stattfindenden Veranstaltungen personell verstärkt, um sowohl die medizinische Versorgung der Besucherinnen und Besucher als auch die Regelversorgung im Stadtgebiet sicherzustellen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Essen unterstützte die Maßnahmen. Durch die Besetzung von Feuer- und Rettungswachen mit ehrenamtlichen Einsatzkräften wurden Einheiten der Berufsfeuerwehr entlastet und zusätzliche Einsatzkapazitäten geschaffen.

Die Maßnahmen waren erforderlich, um die rettungsdienstliche Versorgung der Essener Bevölkerung trotz des außergewöhnlich hohen Einsatzaufkommens jederzeit sicherzustellen.

Die Feuerwehr Essen bedankt sich ausdrücklich bei allen ehrenamtlichen Einsatzkräften, die an diesen außergewöhnlich heißen Tagen mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes für die Essener Bevölkerung geleistet haben.

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