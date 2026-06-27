Feuerwehr Essen

FW-E: Wasserrettungseinsatz am Baldeneysee - Taucher retten verunglückte Person nach rund 45-minütiger Suche

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Essen-Bredeney, Baldeneysee, Regattaturm, 27.06.2026, 17:35 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag wurden die DLRG Essen und die Feuerwehr Essen gegen 17:35 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz an den Baldeneysee im Bereich des Regattaturms alarmiert. Eine Gruppe junger Menschen hielt sich dort am Seeufer auf. Nach ersten Erkenntnissen sprang eine junge männliche Person zur Abkühlung in den See, tauchte anschließend jedoch nicht wieder auf.

Die übrigen Personen der Gruppe machten umgehend auf sich aufmerksam und riefen um Hilfe. Zeitgleich wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen über den Notruf informiert, die sofort einen umfangreichen Wasserrettungseinsatz einleitete.

Da die DLRG Essen während der Sommermonate den Wasserrettungsdienst auf dem Baldeneysee mit zwei Rettungsbooten sicherstellt, befanden sich deren Einsatzkräfte bereits auf dem See und konnten innerhalb kürzester Zeit die gemeldete Einsatzstelle erreichen. Unmittelbar nach ihrem Eintreffen begaben sich Strömungsretter ins Wasser und nahmen die Suche nach der vermissten Person auf.

Parallel hierzu entsandte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen. Mehrere Rettungsboote, Feuerwehrtaucher, eine Drohneneinheit sowie weitere Einsatzkräfte wurden an der Einsatzstelle zusammengezogen. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen kam außerdem ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz, der den Bereich aus der Luft absuchte. Zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert, der in unmittelbarer Nähe zum See landete.

Nach rund 45 Minuten konnte die vermisste Person durch Taucher der Feuerwehr am Grund des Baldeneysees gefunden werden. Sie wurde umgehend an Land gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Dort leiteten die Einsatzkräfte Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Anschließend wurde die Person unter fortlaufender Reanimation in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Während des Einsatzes war der Bereich rund um den Regattaturm für den öffentlichen Verkehr und jegliche Wassersportaktivität gesperrt.

Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Die Feuerwehr Essen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Baden im Baldeneysee ausschließlich in den hierfür ausgewiesenen Badebereichen erlaubt ist.

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