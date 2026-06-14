Feuerwehr Essen

FW-E: Ausgedehnter Zimmerbrand in Essen-Frillendorf - Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar

Bild-Infos

Download

Essen-Frillendorf, Schmielfeld, 14.06.2026, 10:20 Uhr (ots)

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Essen um 10:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Straße Schmielfeld in Essen-Frillendorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Zimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Flammen schlugen aus einem Fenster der Wohnung, der Treppenraum war bereits stark verraucht und nicht mehr nutzbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Ein Anrufer hatte das Feuer bemerkt und die Menschen im Haus frühzeitig gewarnt.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Zunächst wurde ein gezielter Löschimpuls von außen über das Fenster abgegeben. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und löschte den Brand mit einem C-Rohr. Insgesamt kamen drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte alle weiteren Wohnungen des Gebäudes. Durch das Brandereignis, die starke Verrauchung des Gebäudes und den derzeit nicht nutzbaren Treppenraum ist das Mehrfamilienhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten vorerst nicht bewohnbar.

Der Rettungsdienst war zur Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort. Ein 14-jähriger Bewohner wurde rein vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Essener Krankenhaus transportiert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner kommen privat bei Angehörigen unter.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr sowie Kräften des Essener Rettungsdienstes rund zwei Stunden im Einsatz.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat eine Brandursachenermittlung eingeleitet.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell