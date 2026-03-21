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Feuerwehr Essen

FW-E: Wasserrettungseinsatz am Baldeneysee - eine Person rettungsdienstlich behandelt

FW-E: Wasserrettungseinsatz am Baldeneysee - eine Person rettungsdienstlich behandelt
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Essen, 21.03.2026, 12:30 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagmittag wurde die Feuerwehr Essen gemeinsam mit Kräften der DLRG Essen zu einem Wasserrettungseinsatz auf dem Baldeneysee alarmiert. Gemeldet war ein gekentertes Ruderboot, bei dem sich fünf Personen im Wasser befanden.

Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein in der Nähe befindliches Trainerboot die betroffenen Personen gesichert hatte. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG unterstützten im weiteren Verlauf bei der Rettung und begleiteten die Beteiligten an Land.

Dort wurden alle Personen rettungsdienstlich untersucht. Eine Person musste ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Zusätzlich führten die Einsatzkräfte technische Maßnahmen durch, um das gekenterte Ruderboot wieder aufzurichten. Anschließend wurde das Boot in den Heimathafen geschleppt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, mehreren Sonderfahrzeugen sowie den Freiwilligen Feuerwehren Essen-Burgaltendorf und Essen-Werden für etwa eine Stunde im Einsatz. Die DLRG Essen unterstützte mit einem Führungsdienst, einem Einsatzleitwagen und zwei Motorrettungsbooten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen
Christian Schmücker
Telefon: 0201-12370102
Fax: 0201/228233
E-Mail: christian.schmuecker@feuerwehr.essen.de
https://www.essen.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

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